Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Terrassenmöbel in Brand geraten

Erfurt (ots)

Gestern Abend (10.03.2026) kamen Polizei und Feuerwehr in der Erfurter Innenstadt zum Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache waren die Terrassenmöbel eines Restaurants am Juri-Gagarin-Ring gegen 23:30 Uhr in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf die Kunststoffüberdachung des Gebäudes über, durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch schlimmeres verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat weiteren Ermittlungen aufgenommen. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

