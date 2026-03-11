Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten erwischen berauschten Autofahrer

Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (10.03.2026) erwischte die Polizei in Sömmerda einen berauschten Autofahrer. Ein 43-jähriger VW-Fahrer war kurz nach 14:00 Uhr im Rohrborner Weg unterwegs gewesen, als er gestoppt wurde. Ein Drogenvortest ergab bei dem Mann ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt war für den 43-Jährigen damit beendet. Er musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, ihm drohen eine Geldbuße in Höhe von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (SO)

