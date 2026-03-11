PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizisten erwischen berauschten Autofahrer

Sömmerda (ots)

Gestern Nachmittag (10.03.2026) erwischte die Polizei in Sömmerda einen berauschten Autofahrer. Ein 43-jähriger VW-Fahrer war kurz nach 14:00 Uhr im Rohrborner Weg unterwegs gewesen, als er gestoppt wurde. Ein Drogenvortest ergab bei dem Mann ein positives Ergebnis auf den Konsum von Cannabis. Die Weiterfahrt war für den 43-Jährigen damit beendet. Er musste er die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, ihm drohen eine Geldbuße in Höhe von mindestens 500 Euro, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 11.03.2026 – 09:24

    LPI-EF: Einbruch in Ingenieurbüro

    Erfurt (ots) - Zum Wochenstart trieben Diebe in der Johannesvorstadt ihr Unwesen. Im Tatzeitraum von Montag (09.03.2026) bis Dienstag (10.03.2026) brachen sie mit Gewalt in die Büroräume eines Ingenieurbüros in der Dortmunder Straße ein. Die Täter erbeuteten Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich und flüchteten anschließend unerkannt vom Tatort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:23

    LPI-EF: Anwohner schlägt Einbrecher in die Flucht

    Erfurt (ots) - Vergangene Nacht konnte ein aufmerksamer Anwohner einen Einbruch in Erfurt verhindern. Drei Unbekannte machten sich gegen 0:00 Uhr an einem Geräteschuppen in der Alfred-Hanf-Straße zu schaffen. Der 40-Jährige wurde auf die Geräusche aufmerksam, schrie die Einbrecher an und schlug sie damit in die Flucht. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht festgestellt werden. Die Polizisten ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 09:23

    LPI-EF: Terrassenmöbel in Brand geraten

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (10.03.2026) kamen Polizei und Feuerwehr in der Erfurter Innenstadt zum Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache waren die Terrassenmöbel eines Restaurants am Juri-Gagarin-Ring gegen 23:30 Uhr in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf die Kunststoffüberdachung des Gebäudes über, durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch schlimmeres verhindert werden. Der entstandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren