Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Personen bei Verkehrsunfall mit Linienbus verletzt

Erfurt (ots)

Gestern Nachmittag (11.03.2026) wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall in Erfurt verletzt. Ein 23-jähriger Transporter-Fahrer wollte gegen 14:50 Uhr sein Fahrzeug am Fahrbahnrand der Blumenstraße einparken. Dabei übersah er vermutlich einen von hinten herannahenden Linienbus, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei wurden zwei Fahrgäste im Alter von 5 und 35 Jahren verletzt. Die Blumenstraße musste für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei ermittelt gegen den 23-jährigen Transporter-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

