Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vermisstenfahndung nach 40-jähriger Frau und deren Kind beendet

Erfurt (ots)

Die Vermisstensuche nach der 40-jährigen Frau und ihrer 11-monatigen Tochter wurde eingestellt. Mutter und Kind konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die Hinweise während der Suche. (ER)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

