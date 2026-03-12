LPI-EF: Vermisstenfahndung nach 40-jähriger Frau und deren Kind beendet

Sömmerda (ots) - Gestern Vormittag (11.03.2026) wurde ein E-Bike in Sömmerda gestohlen. Der 85-jährige Geschädigte hatte sein Fahrrad vor einer Arztpraxis in der Franz-Mehring-Straße abgestellt, als Diebe sich daran zu schaffen machten. Im Tatzeitraum von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr brachen sie das Fahrradschloss mit Gewalt auf und stahlen anschließend das E-Bike des Herstellers Prophet im Wert von circa 1.000 Euro. Die ...

