Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: E-Bike in Sömmerda gestohlen

Sömmerda (ots)

Gestern Vormittag (11.03.2026) wurde ein E-Bike in Sömmerda gestohlen. Der 85-jährige Geschädigte hatte sein Fahrrad vor einer Arztpraxis in der Franz-Mehring-Straße abgestellt, als Diebe sich daran zu schaffen machten. Im Tatzeitraum von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr brachen sie das Fahrradschloss mit Gewalt auf und stahlen anschließend das E-Bike des Herstellers Prophet im Wert von circa 1.000 Euro. Die Polizei fahndet nun im Rahmen eines Strafverfahrens zum besonders schweren Fall des Diebstahls nach dem Fahrrad. Es werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtete haben und Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0062108 zu melden. (SO)

