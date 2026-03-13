Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Ochsenschädel und Geweihen

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf Jagdtrophäen hatten es Diebe im Landkreis Sömmerda in den vergangenen Tagen abgesehen. Die Täter brachen im Tatzeitraum von Montag (09.03.2026) bis Mittwoch (11.03.2026) in ein Firmengebäude in Sprötau ein. Sie stahlen u. a. eine Kaffeemaschine, diverse Lebensmittel sowie einen Ochsenschädel und zwei Rothirschgeweihe im Gesamtwert von über 800 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtete haben und Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0063713. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell