PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Ochsenschädel und Geweihen

Landkreis Sömmerda (ots)

Auf Jagdtrophäen hatten es Diebe im Landkreis Sömmerda in den vergangenen Tagen abgesehen. Die Täter brachen im Tatzeitraum von Montag (09.03.2026) bis Mittwoch (11.03.2026) in ein Firmengebäude in Sprötau ein. Sie stahlen u. a. eine Kaffeemaschine, diverse Lebensmittel sowie einen Ochsenschädel und zwei Rothirschgeweihe im Gesamtwert von über 800 Euro. Mit ihrer Beute flüchteten die Einbrecher anschließend unerkannt vom Tatort. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtete haben und Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0063713. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 13.03.2026 – 13:25

    LPI-EF: Renault fährt ins Gleisbett

    Erfurt (ots) - Gestern Abend (12.03.2026) brachte ein Verkehrsunfall im Ortsteil Bindersleben Teile des Straßenbahnverkehrs in der Landeshauptstadt zum Erliegen. Eine 77-jährige Renault-Fahrerin war um 19:00 Uhr auf der Hersfelder Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe des Abzweigs zur Binderslebener Straße kam sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und fuhr in das parallel verlaufende Gleisbett der ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 20:31

    LPI-EF: Vermisstenfahndung nach 40-jähriger Frau und deren Kind beendet

    Erfurt (ots) - Die Vermisstensuche nach der 40-jährigen Frau und ihrer 11-monatigen Tochter wurde eingestellt. Mutter und Kind konnten wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung und die Hinweise während der Suche. (ER) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Inspektionsdienst ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:28

    LPI-EF: E-Bike in Sömmerda gestohlen

    Sömmerda (ots) - Gestern Vormittag (11.03.2026) wurde ein E-Bike in Sömmerda gestohlen. Der 85-jährige Geschädigte hatte sein Fahrrad vor einer Arztpraxis in der Franz-Mehring-Straße abgestellt, als Diebe sich daran zu schaffen machten. Im Tatzeitraum von 10:45 Uhr bis 11:45 Uhr brachen sie das Fahrradschloss mit Gewalt auf und stahlen anschließend das E-Bike des Herstellers Prophet im Wert von circa 1.000 Euro. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren