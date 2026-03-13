PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: VW-Fahrer verursacht unter Drogeneinfluss Auffahrunfall

Erfurt (ots)

Gestern Mittag (12.03.2026) verursachte ein berauschter VW-Fahrer in Erfurt einen Verkehrsunfall. Der 20-Jährige war gegen 13:20 Uhr auf der Stauffenbergallee unterwegs gewesen. An der Kreuzung zur Weimarischen Straße musste er an einer roten Ampel hinter einem anderen VW halten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der 20-Jährige nach ersten Erkenntnissen zu früh an und somit auf das noch vor ihm stehende Auto auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Da ein Drogenvortest bei dem 20-jährigen Unfallverursacher positiv auf den Konsum von Cannabis anschlug, muss dieser sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Mit ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

