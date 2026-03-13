Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Alkoholdiebe in Gartenanlage

Erfurt (ots)

Wie der Polizei gestern (13.03.2026) bekannt wurde, stahlen Diebe in den vergangenen Tagen Alkohol aus einer Gartenanlage in Erfurt. Die Unbekannten brachen im Tatzeitraum vom 07.03.2026 bis 12.03.2026 in mehrere Gartenlauben im Pfortenweg ein. Abgesehen hatten sie es dabei auf ein Mobiltelefon und Alkohol im Wert von etwa 300 Euro. Bei ihrem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

