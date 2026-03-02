Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260302-3-Verkehrsunfall in Gettorf

Gettorf - Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 28.02.2026 kam es in Gettorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem PKW erfasst wurde. Eine Geschädigte erlitt Kopfverletzungen.

Am Samstag Abend gegen 18:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Mercedes Vito die Straße Am Markt und beabsichtigte nach links in die Straße Hasselrott abzubiegen. Hier kollidierte er mit einer Fußgängerin, die die Fahrbahn an der dortigen Lichtzeichenanlage überquerte.

Die genauen Hintergründe des Unfallgeschehens sind nun Teil der Ermittlungen.

Die 68-jährige Fußgängerin zog sich eine Kopfverletzung zu und wurde ins Krankenhaus verbracht.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell