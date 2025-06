Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sitzbank auf Fahrbahn gelegt

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Vergangene Woche Mittwoch (18. Juni) hielt sich eine Gruppe von etwa 10 Personen auf dem Hartlepooler Platz auf. Die Jugendlichen pöbelten vorbeigehende Passanten an und warfen mit Flaschen um sich. Ein Anwohner beobachtete gegen 23.30 Uhr, wie die Gruppe eine Sitzbank gewaltsam aus der Verankerung riss und etwa 30 Meter weiter auf die Doktor-Ruben-Straße legte. Der sich nähernder Fahrer eines VW Golf erkannte das Hindernis in der Dunkelheit noch rechtzeitig und konnte ausweichen. Als sich ein Streifenwagen näherte, flüchteten die Gruppenmitglieder in unterschiedliche Richtungen. Drei der Jugendlichen konnten näher beschrieben werden: Sie wirkten alle südländisch, waren zwischen 165 und 175 Zentimeter groß, etwa 14 bis 17 Jahre alt, dunkelhaarig und von dünner Statur. Einer war mit einem grauen T-Shirt mit lilafarbenem Aufdruck im Rückenbereich, einer kurzen schwarzen Sporthose und schwarzen Schuhen bekleidet. Ein weiterer Tatverdächtiger trug ein weißes T-Shirt, eine kurze helle Sporthose sowie graue Schuhe. Die dritte Person war mit einem dunkelblauen T-Shirt, Jeanshose und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zur Identität der Jugendlichen machen können und den Fahrer des VW Golf, der dem Hindernis noch rechtzeitig ausweichen konnte. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

