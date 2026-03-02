Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260227-1-1-PDNMS-Update Festnahme nach Schockanruf

Neumünster (ots)

Nach der Festnahme eines 20-jährigen Beschuldigten nach einem Schockanruf am 26.02.26 in Neumünster wurde dieser am 27.02.2026 dem Haftrichter am AG Neumünster vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Der Beschuldigte wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Constanze Becker

