PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260225-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach drei Wohnungseinbruchsdiebstählen in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 23.02.2026 kam es zu insgesamt drei Wohnungseinbruchdiebstählen in Neumünster. Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am Montag, 23.02.2026 drangen unbekannte Täter zwischen 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Haartallee ein. Hier wurden insgesamt zwei Wohnungen angegangen und über Terassen- bzw. Balkontüren gewaltsam betreten.

In beiden Wohnungen wurden Schmuck und ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Die Summe des Stehlguts kann noch nicht näher benannt werden.

Weiterhin kam es im Wührenbeksweg in einem Einfamilienhaus zwischen dem 23.02.2026, 17:45 Uhr und dem 24.06.2026 08:30 Uhr zu einem weiteren Wohnungseinbruchsdiebstahl. Hier gelangten die Täter über eine Terrassentür gewaltsam in das Objekt und entwendeten Schmuck.

Ein Tatzusammenhang zwischen den genannten und anderen Taten aus der jüngsten Vergangenheit wird derzeit durch die Kriminalpolizei Neumünster geprüft.

Weiterhin fragt die Polizei: Wer hat am 23.02.2026 in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen in der Haartallee gemacht?

Wer hat in den Abendstunden bzw. in der Nacht vom 23.02. auf den 24.02.26 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wührenbeksweg bemerkt? Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Anwohner, mögliche Videoaufzeichnungen nach unbekannten Personen oder Fahrzeugen zu überprüfen.

Bei Hinweisen melden sie sich bitte unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de bei der Polizei in Neumünster.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:13

    POL-NMS: 260225-1-pdnms Zeugen nach sexueller Belästigung in Rendsburg gesucht

    Rendsburg (ots) - Am 24.02.2026 gegen 18.20 Uhr kam es in der Parkanlage der Hans-Bredow-Straße in Rendsburg zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 30 jährigen Frau, der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die 30 jährige Geschädigte war zur Tatzeit mit ihrem Hund im Park spazieren. Hinter ihr ging ein ihr fremder Mann, der dann ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:31

    POL-NMS: 260224-2-pdnms Zeugen gesucht nach vollendeten Schockanruf in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am 22.02.2026 kam es in den frühen Abendstunden zu einem vollendeten Schockanruf zum Nachteil einer 83 jährigen Geschädigten in Neumünster, die unbekannten Täter erbeuteten hierbei einen mittleren fünfstelligen Betrag. Gegen 17.00 Uhr meldet sich eine männliche Stimme mit unterdrückter Nummer, stellt sich vor als Herr Andreas Böhme und gibt ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:03

    POL-NMS: 260224-3-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

    Eckernförde (ots) - Am 18.02.2026, in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 08:35 Uhr, kam es in der Riesebyer Straße, Höhe der Hausnummer 4, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte PKW Fahrerin befuhr die Riesebyer Straße aus Richtung Rieseby kommend in Fahrtrichtung Mühlenberg. Vor der Geschädigten hätten sich hierbei noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren