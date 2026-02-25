POL-NMS: 20260225-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach drei Wohnungseinbruchsdiebstählen in Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Am 23.02.2026 kam es zu insgesamt drei Wohnungseinbruchdiebstählen in Neumünster. Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Am Montag, 23.02.2026 drangen unbekannte Täter zwischen 17:30 Uhr bis 20:00 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Haartallee ein. Hier wurden insgesamt zwei Wohnungen angegangen und über Terassen- bzw. Balkontüren gewaltsam betreten.

In beiden Wohnungen wurden Schmuck und ein niedriger Bargeldbetrag entwendet. Die Summe des Stehlguts kann noch nicht näher benannt werden.

Weiterhin kam es im Wührenbeksweg in einem Einfamilienhaus zwischen dem 23.02.2026, 17:45 Uhr und dem 24.06.2026 08:30 Uhr zu einem weiteren Wohnungseinbruchsdiebstahl. Hier gelangten die Täter über eine Terrassentür gewaltsam in das Objekt und entwendeten Schmuck.

Ein Tatzusammenhang zwischen den genannten und anderen Taten aus der jüngsten Vergangenheit wird derzeit durch die Kriminalpolizei Neumünster geprüft.

Weiterhin fragt die Polizei: Wer hat am 23.02.2026 in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen in der Haartallee gemacht?

Wer hat in den Abendstunden bzw. in der Nacht vom 23.02. auf den 24.02.26 verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wührenbeksweg bemerkt? Die Kriminalpolizei Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Anwohner, mögliche Videoaufzeichnungen nach unbekannten Personen oder Fahrzeugen zu überprüfen.

Bei Hinweisen melden sie sich bitte unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de bei der Polizei in Neumünster.

