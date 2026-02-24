Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260224-3-pdnms Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Eckernförde gesucht

Eckernförde (ots)

Am 18.02.2026, in der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 08:35 Uhr, kam es in der Riesebyer Straße, Höhe der Hausnummer 4, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die geschädigte PKW Fahrerin befuhr die Riesebyer Straße aus Richtung Rieseby kommend in Fahrtrichtung Mühlenberg. Vor der Geschädigten hätten sich hierbei noch zwei weitere Fahrzeuge befunden. Aus der Grundstücksausfahrt, Riesebyer Straße 5-9, sei hierbei ein Kleintransporter in den fließenden Verkehr der Riesebyer Straße eingefahren, woraufhin die vor der Geschädigten fahrenden Fahrzeuge eine Gefahrenbremsung eingeleitet hätten. Im Rahmen dieser Gefahrenbremsung musste die Geschädigte ebenfalls stark bremsen und kam im weiteren Verlauf ins Schleudern, sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit einem geparkten Pkw zusammen. Im Rahmen des Zusammenstoßes verletzte sich die Geschädigte leicht. Die vor der Geschädigten fahrenden Fahrzeuge seien hierbei nicht mit dem auf die Riesebyer Straße einfahrenden Kleintransporter kollidiert und hätten alle ihre Fahrt fortgesetzt. Die Polizei Eckernförde sucht nach Zeugen des Unfalls oder dem Einfahren des Kleintransporters aus der Grundstücksausfahrt der Riesebyer Straße 5-9 in Eckernförde und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 04351-9080. Gruß Sönke Petersen

