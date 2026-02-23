PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260223-1-PDNMS-Feuer in einem Strohlager in Jahrsdorf

Jahrsdorf / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 22.02.2026 brannte ein Strohlager in Jahrsdorf. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Gestern Abend gegen 23:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Strohlager nach Jahrsdorf, Stubbenhof entsandt.

Durch eigenständige Löscharbeiten wurden zwei Personen mit einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht.

Durch die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren Hohenwestedt, Grauel und Tappendorf-Rade konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Die Brandursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Rendsburg.

Die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch nicht benannt werden.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

