POL-NMS: 20260220-2-PDNMS-Feuer eines Rinderstalls in Hütten

Hütten / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 19.02.2026 kam es in den Abendstunden zu einem Feuer in einem Rinderstall in Hütten. Die Rinder konnten alle unversehrt gerettet werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Gestern Abend wurden gegen 22.00 Uhr mehrere Funkstreifenwagen des PR Eckernförde und umliegender Polizeireviere zu einem brennenden Kuhstall in Hütten entsandt.

Mit eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehren Hüttener Berge, Ascheffel, Damdorf, Osterby und Eckernförde.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sowohl ein Rinderstall als auch ein daran grenzendes Strohlager in voller Ausdehnung brannten.

Die Löscharbeiten der Feuerwehren dauerten bis in die Nacht an.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die etwa 120 Rinder konnten freigelassen und gerettet werden.

Der Brandort wurde durch die Kriminalpolizei beschlagnahmt.

Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Schadenshöhe kann derzeit noch nicht benannt werden.

Im Zuge der Löscharbeiten war die L265 zeitweise voll gesperrt.

