Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260220-1-PDNMS-Eine verletzte Person nach Feuer in einem Einfamilienhaus in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 19.02.2026 kam es zu einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Neumünster Tungendorf. Es wurde eine Personen leicht verletzt.

Gestern Abend gegen 19:30 Uhr wurden Beamte des 1. Polizeirevier Neumünster sowie die Berufsfeuerwehr Neumünster und die Freiwillige Feuerwehr Tungendorf in die Vogelbeerallee in Neumünster entsandt. Hier wurde ein Feuer in einem Einfamilienhaus gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei war das Feuer bereits durch Bewohner gelöscht worden. Es entstand kein Gebäudeschaden.

Der 33-jährige männliche Bewohner, der den Brand löschte, wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation ins Friedrich-Ebert-Krankenhaus verbracht.

Möglicherweise wurde das Feuer durch das Zündeln eines Kindes mit Streichhölzern verursacht. Hierbei brannte eine Kunststoffkiste. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache werden von der Kriminalpolizei Neumünster geführt.

Der brandbetroffene Raum wurde beschlagnahmt. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren