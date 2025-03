Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (102/2025) Hecke und Feld brennen bei Bad Sachsa und Neuhof - Tatverdächtiger von Polizei festgenommen, Ermittler suchen nach Zeugen

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Bahnhofstraße

Montag, 18. Juli 2022, gegen 17.30 Uhr

BAD SACHSA (ab) - Die Hecke eines Vorgartens in der Bahnhofstraße in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) wurde am Freitagnachmittag (21.03.25) gegen 15:15 Uhr mutmaßlich von einem 29-Jährigen Mann in Brand gesetzt. Die Hintergründe dessen sind noch völlig unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Mann befand sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand.

Anwohner wurden auf die Rauchentwicklung in der Bahnhofstraße aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. Der Brand konnte so schnell unter Kontrolle gebracht werden, ein größerer Schaden wurde verhindert. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf ein vorsätzliches Entzünden der Hecke durch einen unbekannten Mann und eine vage Personenbeschreibung zu diesem.

Nur wenige Minuten später wurde der Feuerwehr ein weiteres Feuer im benachbarten Neuhof gemeldet. In diesem Fall brannte nach ersten Erkenntnissen eine Freifläche unweit des Schwiebachs. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte auch hier Schlimmeres.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung nach dem mutmaßlichen Brandstifter, wurde durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bad Lauterberg noch in der Nähe des zweiten Brandortes der 29-jährige polizeibekannte Mann aus Bad Sachsa festgenommen. Der Mann ist nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei Bad Lauterberg dringend verdächtig, die Brände vorsätzlich gelegt zu haben. Er ließ sich widerstandlos festnehmen. Nach Abschluss erster polizeilicher Maßnahmen wurde der Mann auf ärztliche Anordnung einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt.

Die Ermittler sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem 29-Jährigen und seinem gezeigten Verhalten an jenem Tag machen können. Möglicherweise hat sich dieser bereits im Vorfeld gegenüber anderen Personen auffällig verhalten oder konnte beim Legen der Brände beobachtet werden. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05524/963-0 mit der Polizei in Bad Lauterberg in Verbindung zu setzen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell