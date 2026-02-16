Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260216-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Raub zum Nachteil eines Seniors

Neumünster (ots)

Am 11.02.2026 soll ein 86-jähriger Senior in seinem Haus in Neumünster Tungendorf Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 86-jähriger Geschädigter erschien auf dem 1. Polizeirevier in Neumünster und zeigte einen Raub zu seinem Nachteil an.

Der Herr gab an, dass es am Abend des 11.02.2026, gegen 20:15 Uhr, an seiner Haustür im Norderdorfkamp geklingelt habe. Nachdem er die Tür geöffnet habe, hätten zwei männliche Personen sein Haus ungefragt betreten. Anschließend habe ein Täter das gesamte Haus durchsucht, während der andere Täter den Geschädigten auf einem Stuhl sitzend bewachte. Nach einiger Zeit habe man den Geschädigten ins Badezimmer verbracht und das Haus verlassen.

Durch die Täter sei keine Gewalt ausgeübt worden. Der Geschädigte sei jedoch durch das Auftreten und die Gesten sehr von ihnen eingeschüchtert gewesen.

Die Täter konnten lediglich als schwarz gekleidet mit schwarzer Sturmhaube beschrieben werden. Zudem hätten sie gutes Deutsch gesprochen. Sie seien etwa 15 Minuten in dem Haus gewesen und hätten einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 11.02.2026 in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich Norderdorfkamp in Neumünster gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de an die Polizei.

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell