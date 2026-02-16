PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260216-1-PDNMS-Zeugenaufruf nach Raub zum Nachteil eines Seniors

Neumünster (ots)

Am 11.02.2026 soll ein 86-jähriger Senior in seinem Haus in Neumünster Tungendorf Opfer eines Raubüberfalls geworden sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein 86-jähriger Geschädigter erschien auf dem 1. Polizeirevier in Neumünster und zeigte einen Raub zu seinem Nachteil an.

Der Herr gab an, dass es am Abend des 11.02.2026, gegen 20:15 Uhr, an seiner Haustür im Norderdorfkamp geklingelt habe. Nachdem er die Tür geöffnet habe, hätten zwei männliche Personen sein Haus ungefragt betreten. Anschließend habe ein Täter das gesamte Haus durchsucht, während der andere Täter den Geschädigten auf einem Stuhl sitzend bewachte. Nach einiger Zeit habe man den Geschädigten ins Badezimmer verbracht und das Haus verlassen.

Durch die Täter sei keine Gewalt ausgeübt worden. Der Geschädigte sei jedoch durch das Auftreten und die Gesten sehr von ihnen eingeschüchtert gewesen.

Die Täter konnten lediglich als schwarz gekleidet mit schwarzer Sturmhaube beschrieben werden. Zudem hätten sie gutes Deutsch gesprochen. Sie seien etwa 15 Minuten in dem Haus gewesen und hätten einen höheren dreistelligen Bargeldbetrag entwendet.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 11.02.2026 in den Abendstunden verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich Norderdorfkamp in Neumünster gemacht? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de an die Polizei.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 14.02.2026 – 21:58

    POL-NMS: Update Pressemeldung 20260214-1-1- Vermisste Person aus Blumenthal wieder angetroffen

    Blumenthal ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots) - Der um 19.30 Uhr  öffentlich zur Fahndung ausgeschriebene vermisste 85-jährige Hartmut R. aus Blumenthal konnte am heutigen Abend an der Wohnanschrift in Blumenthal wohlbehalten angetroffen werden. Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Meldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Person ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 09:06

    POL-NMS: 260213-1-pdnms Diverse Verkehrsunfälle in und um Neumünster aufgrund von Glätte

    A7 / Neumünster (ots) - Derzeit kommt es in Neumünster und Umgebung ( sowohl im Stadtbereich Neumünster wie auch auf den umliegenden Autobahnen/ Bundesstraße ) aufgrund der Glätte zu diversen Verkehrsunfällen. Bisher blieb es zum Glück bei leichten Verletzungen oder auch nur Blechschäden. Alleine auf der A 7 im Bereich Neumünster kam es seit 07.45 Uhr zu fünf ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 13:48

    POL-NMS: 260211-1-pdnms Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht in Büdelsdorf gesucht

    Büdelsdorf (ots) - Zwischen dem 09.02.2026, 21.00 Uhr und dem 10.02.2026, 07.00 Uhr kam es in der Hollerstraße in Büdelsdorf auf dem Parkplatz der dortigen Sparkasse zu einer Verkehrsunfallflucht, ein schwarzer Opel Astra wurde dort beschädigt, der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne die Polizei zu benachrichtigen. An dem beschädigten Opel Astra wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren