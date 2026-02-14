Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Update Pressemeldung 20260214-1-1- Vermisste Person aus Blumenthal wieder angetroffen

Blumenthal ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Der um 19.30 Uhr öffentlich zur Fahndung ausgeschriebene vermisste 85-jährige Hartmut R. aus Blumenthal konnte am heutigen Abend an der Wohnanschrift in Blumenthal wohlbehalten angetroffen werden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Meldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Person nicht weiter zu verbreiten.

Gruß

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell