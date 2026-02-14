POL-NMS: Update Pressemeldung 20260214-1-1- Vermisste Person aus Blumenthal wieder angetroffen
Blumenthal ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)
Der um 19.30 Uhr öffentlich zur Fahndung ausgeschriebene vermisste 85-jährige Hartmut R. aus Blumenthal konnte am heutigen Abend an der Wohnanschrift in Blumenthal wohlbehalten angetroffen werden.
Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Meldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild der Person nicht weiter zu verbreiten.
Gruß
Sönke Petersen
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle
Telefon: 04321-945 2222
Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell