POL-NMS: 20260219-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstahl in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 16.02.2026 kam es in Neumünster Gadeland zu einem Wohnungeinbruchdiebstahl. Die Kriminalpolizei Neumünster sucht nach Zeugen.

Am Montag kam es in den Abendstunden zwischen 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl im Achtern Knick in Neumünster Gadeland. Während die Bewohner des Einfamilienhauses ortsabwesend waren, drangen der/die unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster in die Wohnräume ein.

Im Haus wurden mehrere Räume aufgesucht und durchwühlt. Bei dem Stehlgut handelt es sich um Bargeld und Schmuck mit einem Gesamtwert im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am 16.02.2026 verdächtige Beobachtungen von Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Achtern Knicks in Neumünster gemacht? Die Anwohner werden insbesondere gebeten, auch mögliche Kameraaufzeichnungen des Tattages nach unbekannten Personen zu überprüfen. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte unter 04321-9450 oder neumuenster.ki@polizei.landsh.de an die Kriminalpolizei Neumünster.

Constanze Becker

