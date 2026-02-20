PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NMS: 20260220-4-PDNMS-Zeugenaufruf nach mehreren Handtaschendiebstählen in Büdelsdorf

Büdelsdorf/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 16.02.2026 zeigte eine 62-jährige Geschädigte an, dass ihr gegen 12:50 Uhr in der Parkallee in Büdelsdorf die Handtasche und ein Einkaufsbeutel durch zwei Personen entrissen worden. Da die Geschädigte so überrascht war, konnte sie diese nicht mehr festhalten.

Die Täter wurden beschrieben:

   - männlich
   - jugendlich
   - graue Jacken

Durch die Geschädigte seien beide Taschen im unmittelbaren Nahbereich wieder aufgefunden worden. Es fehlte lediglich ein mittlerer zweistelliger Betrag.

Am 17.02.2026 wurde ein ähnlicher Sachverhalt angezeigt. Hier wurde einer 78-jährigen Geschädigten in der Brandtstraße in Büdelsdorf gegen 11:10 Uhr die Handtasche entwendet. Im Zuge der Ermittlungen konnten hier zwei deutsche Täter (18 und 17 Jahre alt) ermittelt werden.

Ebenfalls am 17.02.2026, gegen 14:00 Uhr wurde einer 82-jährigen Geschädigten in der Parkallee gewaltsam die Handtasche entrissen, so dass diese stürzte und sich leicht verletzte. Daher wird hier wegen des Verdachts eines Raubes ermittelt.

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Es wird geprüft, ob es einen Tatzusammenhang zwischen den genannten Taten besteht.

Ebenfalls ruft die Polizei dazu auf, nach einer derartigen Tat sofort den Notruf zu wählen und die Taten unverzüglich anzuzeigen. Sofern es weitere Geschädigte von ähnlichen Taten gibt, die diese bislang noch nicht zur Anzeige gebracht haben, werden diese gebeten, ebenfalls Kontakt zur Kriminalpolizei in Rendsburg aufzunehmen.

Die Polizei ruft zu erhöhter Aufmerksamkeit auf und erinnert daran, Wertgegenstände sicher und geschlossen möglichst nah am bzw. vor dem Körper zu tragen.

Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen an den genannten Orten gemacht haben oder Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen geben können. Melden sie sich bitte unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Constanze Becker

