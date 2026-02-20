PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260220-3-Geschwindigkeitsverstoß mit über 100 km/h in 50er-Zone

Kiel (ots)

Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 17:45 Uhr, stellten Polizeibeamte im Stadtgebiet von Kiel ein erheblich zu schnelles Fahrzeug fest.

Ein Mercedes E-Cabrio wurde innerhalb einer geschlossenen Ortschaft in einer 50-km/h-Zone durch Beamten des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster in einem Videowagen mit 105 km/h gemessen. Die Beamten nahmen im Skandinaviendamm in Kiel die Verfolgung auf und konnten die Geschwindigkeit über mehr als 200 Meter auswerten.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 21-jährigen Mann, der sich noch in der Probezeit befindet. Diese war bereits zuvor aufgrund eines Verkehrsverstoßes verlängert worden. Vor Ort zeigte sich der Mann gegenüber den Beamten sehr uneinsichtig.

Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1.120 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. Weitere Maßnahmen werden durch die zuständige Fahrerlaubnisbehörde geprüft.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen darstellt und insbesondere innerorts ein erhebliches Gefahrenpotenzial birgt.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

