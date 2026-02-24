Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260224-1-PDNMS-Haftbefehle wegen Wohnungseinbruchsdiebstählen vollstreckt.

Neumünster (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Neumünster

Haftbefehle wegen Wohnungseinbruchsdiebstählen vollstreckt.

Am Montag, 23.02.2026, fanden in Neumünster, Travemünde, Scharbeutz und Elpersbüttel Durchsuchungseinsätze der Kriminalinspektion Neumünster statt.

Die Kriminalinspektion Neumünster und die Staatsanwaltschaft Kiel ermitteln seit mehreren Monaten intensiv mit verdeckten Ermittlungsmaßnahmen gegen mehrere Tatverdächtige, denen vorgeworfen wird in zwei Einfamilienhäuser und einen Gewerbebetrieb in Neumünster zwischen Juni und Oktober 2025 eingebrochen zu sein. Die Täter sollen sehr professionell vorgegangen sein und auch Tresore aufgebrochen haben. Durch die Taten soll eine Beute in Höhe eines sechsstelligen Betrages erlangt worden sein.

Aufgrund der Ermittlungen erwirkte die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen einen 52-jährigen und einen 58-jährigen Deutschen. Während einer der Tatverdächtigen zwischenzeitlich bereits in anderer Sache inhaftiert war und diesem der Haftbefehl noch verkündet werden wird, ist der 52-Jährige heute durch Polizeikräfte vorläufig festgenommen worden. Der Haftbefehl ist nach Vorführung durch den Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kiel in Vollzug gesetzt worden und der Mann der Justizvollzugsanstalt Neumünster zugeführt worden.

Darüber hinaus sind mehrere Durchsuchungsbeschlüsse in Neumünster und anderen Orten in Schleswig-Holstein vollstreckt worden. Dabei sind diverse Beweismittel, allerdings keine Tatbeute, sichergestellt worden.

Es wurden Kräfte der KI Neumünster, der BKI Lübeck, der WSP Travemünde, des PR Heide, der KPSt. Rendsburg und der BFE aus Eutin eingesetzt.

Staatsanwaltschaft Kiel

Michael Bimler

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell