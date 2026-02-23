PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260223-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Tankstellenüberfall in Stafstedt

Stafstedt / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 20.02.2026 wurde ein Mitarbeiter von einer unbekannten Person in der Tankstelle überfallen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag Abend gegen 21:00 Uhr wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des Polizeireviers in Rendsburg nach Stafstedt, Legan entsandt. Von dort wurde durch den anwesenden Mitarbeiter ein Überfall der Tankstelle gemeldet.

Nach Angaben des Geschädigten habe eine unbekannte männliche Person den Verkaufsraum betreten und ihn mit einer vorgehaltenen Schusswaffe bedroht.

Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung B 77 Jevenstedt.

Der Täter wird beschrieben:

   - männlich
   - 18-25 Jahre
   - 170 cm
   - sprach deutsch ohne Akzent
   - schwarze Skijacke
   - dunkle Zipper-Jacke
   - Kapuze über dem Kopf
   - Skimaske
   - Jeans
   - weiße Sneaker

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen machen? Wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 09:31

    POL-NMS: 20260223-1-PDNMS-Feuer in einem Strohlager in Jahrsdorf

    Jahrsdorf / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am 22.02.2026 brannte ein Strohlager in Jahrsdorf. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Gestern Abend gegen 23:15 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem brennenden Strohlager nach Jahrsdorf, Stubbenhof entsandt. Durch eigenständige Löscharbeiten wurden zwei Personen mit einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht. Durch die eingesetzten ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 11:11

    POL-NMS: 20260220-3-Geschwindigkeitsverstoß mit über 100 km/h in 50er-Zone

    Kiel (ots) - Am Donnerstag, den 19.02.2026, gegen 17:45 Uhr, stellten Polizeibeamte im Stadtgebiet von Kiel ein erheblich zu schnelles Fahrzeug fest. Ein Mercedes E-Cabrio wurde innerhalb einer geschlossenen Ortschaft in einer 50-km/h-Zone durch Beamten des Verkehrsüberwachungsdienstes Neumünster in einem Videowagen mit 105 km/h gemessen. Die Beamten nahmen im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren