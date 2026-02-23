Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260223-2-PDNMS-Zeugenaufruf nach Tankstellenüberfall in Stafstedt

Stafstedt / Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am 20.02.2026 wurde ein Mitarbeiter von einer unbekannten Person in der Tankstelle überfallen. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag Abend gegen 21:00 Uhr wurden mehrere Funkstreifenbesatzungen des Polizeireviers in Rendsburg nach Stafstedt, Legan entsandt. Von dort wurde durch den anwesenden Mitarbeiter ein Überfall der Tankstelle gemeldet.

Nach Angaben des Geschädigten habe eine unbekannte männliche Person den Verkaufsraum betreten und ihn mit einer vorgehaltenen Schusswaffe bedroht.

Der Täter erbeutete Bargeld und flüchtete zu Fuß in Richtung B 77 Jevenstedt.

Der Täter wird beschrieben:

- männlich - 18-25 Jahre - 170 cm - sprach deutsch ohne Akzent - schwarze Skijacke - dunkle Zipper-Jacke - Kapuze über dem Kopf - Skimaske - Jeans - weiße Sneaker

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat nun die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Hinweise zum Täter oder zum Tatgeschehen machen? Wenden sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Rendsburg unter 04331-2080 oder rendsburg.kpst@polizei.landsh.de

