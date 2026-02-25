Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 260225-1-pdnms Zeugen nach sexueller Belästigung in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am 24.02.2026 gegen 18.20 Uhr kam es in der Parkanlage der Hans-Bredow-Straße in Rendsburg zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 30 jährigen Frau, der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die 30 jährige Geschädigte war zur Tatzeit mit ihrem Hund im Park spazieren. Hinter ihr ging ein ihr fremder Mann, der dann plötzlich schneller wurde und als der Mann in ihrer Höhe war, schlug dieser ihr mit der flachen Hand auf ihr Gesäß. Danach lief der Mann, ohne etwas zu sagen, weiter in Richtung der Hochhäuser der Pastor-Schröder-Straße und verschwand in unbekannter Richtung. Der Mann war ca. 170 cm groß, er hatte eine schlanke/dünne Figur, er trug dunkle Oberbekleidung, eine schwarze Kapuze und weiße Schuhe. Die Polizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen oder auch Hinweisgebern. Wer konnte die Tat beobachten, wer kann Hinweise auf den Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331- 2080.

Gruß

Sönke Petersen

