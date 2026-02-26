PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260226-1-PDNMS-Versuchtes Tötungsdelikt in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 25.02.2026 kam es in Neumünster zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Innenstadt. Es wurde niemand verletzt. Die Beschuldigte wurde nach behördlicher Anordnung untergebracht.

Gestern Vormittag gegen 11:30 Uhr kam es innerhalb eines Einkaufszentrums am Gänsemarkt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Eine psychisch erkrankte 46-jährige Frau stellte sich vor eine ihr unbekannte männliche Person und beschimpfte diese. Im Folgenden zog die Frau ein Küchenmesser und stach damit in Höhe des Brustbereichs auf den Geschädigten ein. Hierbei drohte sie weiterhin damit, ihn umbringen zu wollen. Durch die sehr feste Jacke des Geschädigten wurde die Klinge des Messers abgelenkt und der 57-jährige Geschädigte verblieb unverletzt.

Die deutsche Beschuldigte konnte vor Ort durch die eintreffenden Funkstreifenwagen des 1. und 2. Polizeireviers Neumünster festgenommen werden. Aufgrund der psychischen Erkrankung wurde sie amtsärztlich untersucht und anschließend nach behördlicher Anordnung untergebracht.

Da der Geschädigte noch einen ausstehenden Haftbefehl hatte, wurde dieser in die JVA Neumünster verbracht.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neumünster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neumünster
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 10:13

    POL-NMS: 260225-1-pdnms Zeugen nach sexueller Belästigung in Rendsburg gesucht

    Rendsburg (ots) - Am 24.02.2026 gegen 18.20 Uhr kam es in der Parkanlage der Hans-Bredow-Straße in Rendsburg zu einer sexuellen Belästigung zum Nachteil einer 30 jährigen Frau, der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die 30 jährige Geschädigte war zur Tatzeit mit ihrem Hund im Park spazieren. Hinter ihr ging ein ihr fremder Mann, der dann ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 14:31

    POL-NMS: 260224-2-pdnms Zeugen gesucht nach vollendeten Schockanruf in Neumünster

    Neumünster (ots) - Am 22.02.2026 kam es in den frühen Abendstunden zu einem vollendeten Schockanruf zum Nachteil einer 83 jährigen Geschädigten in Neumünster, die unbekannten Täter erbeuteten hierbei einen mittleren fünfstelligen Betrag. Gegen 17.00 Uhr meldet sich eine männliche Stimme mit unterdrückter Nummer, stellt sich vor als Herr Andreas Böhme und gibt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren