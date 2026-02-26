POL-NMS: 20260226-1-PDNMS-Versuchtes Tötungsdelikt in Neumünster

Polizeidirektion Neumünster

Versuchtes Tötungsdelikt in Neumünster

Neumünster

Am 25.02.2026 kam es in Neumünster zu einem versuchten Tötungsdelikt in der Innenstadt. Es wurde niemand verletzt. Die Beschuldigte wurde nach behördlicher Anordnung untergebracht.

Gestern Vormittag gegen 11:30 Uhr kam es innerhalb eines Einkaufszentrums am Gänsemarkt zu einem versuchten Tötungsdelikt. Eine psychisch erkrankte 46-jährige Frau stellte sich vor eine ihr unbekannte männliche Person und beschimpfte diese. Im Folgenden zog die Frau ein Küchenmesser und stach damit in Höhe des Brustbereichs auf den Geschädigten ein. Hierbei drohte sie weiterhin damit, ihn umbringen zu wollen. Durch die sehr feste Jacke des Geschädigten wurde die Klinge des Messers abgelenkt und der 57-jährige Geschädigte verblieb unverletzt.

Die deutsche Beschuldigte konnte vor Ort durch die eintreffenden Funkstreifenwagen des 1. und 2. Polizeireviers Neumünster festgenommen werden. Aufgrund der psychischen Erkrankung wurde sie amtsärztlich untersucht und anschließend nach behördlicher Anordnung untergebracht.

Da der Geschädigte noch einen ausstehenden Haftbefehl hatte, wurde dieser in die JVA Neumünster verbracht.

Die Kriminalpolizei in Neumünster hat die Ermittlungen aufgenommen.

