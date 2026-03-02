PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 20260302-2-PDNMS-Verfolgungsfahrt in Neumünster

Neumünster (ots)

Am 28.02.2026 entzog sich ein Fahrzeugführer in Neumünster der Kontrolle. Der Beschuldigte konnte nach einer Verfolgungsfahrt und anschließender fußläufiger Flucht durch die Polizeibeamten angetroffen werden.

Am frühen Samstag Morgen gegen 01:30 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des 1. Polizeireviers Neumünster auf einen Audi aufmerksam, der die Innenstadt mit hoher Geschwindigkeit befuhr.

Die Streife entschloss sich zu einer Kontrolle des Fahrzeuges. Sämtliche Anhaltesignale wurden jedoch missachtet. Der Fahrzeugführer fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Straßen zwischen Innenstadt bis Carlstraße und verunfallte letztendlich in der Färberstraße als der Fahrzeugführer mit einem Baum kollidierte.

Der 18-jährige deutsche Fahrzeugführer flüchtete anschließend fußläufig, konnte jedoch durch die verfolgenden Polizeibeamten eingeholt und gesichert werden. Er wurde anschließend vorsorglich durch eine RTW-Besatzung behandelt.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren bezüglich des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens.

Polizeidirektion Neumünster

Constanze Becker

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster
Pressestelle

Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell

