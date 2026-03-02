POL-NMS: 20260302-1-PDNMS-Verfolgungsfahrt BAB7

Polizeidirektion Neumünster

Am 01.03.2026 entzog sich ein Fahrzeugführer der Kontrolle auf der BAB 7 und flüchtete vor der Polizei. Das Fahrzeug wurde in Neumünster gestoppt. Die Insassen konnten nach einer kurzen Flucht festgestellt werden.

Am Sonntag Abend gegen 21:15 Uhr wurde eine Funkstreifenbesatzung des Polizeiautobahn-und Bezirksreviers Mitte, Fachdienst Bundesautobahn, auf der BAB 7 in Richtung Flensburg, Höhe AS Großenaspe auf einen Pkw Audi aufmerksam. Von diesem Fahrzeug gingen starke Schleifgeräusche aus. Zudem überholte der Fahrer des Audi andere Fahrzeuge über den Seitenstreifen. Die eingesetzte Streife versuchte den Pkw zur Kontrolle an der AS Neumünster-Süd von der BAB zu ziehen. Das Fahrzeug entzog sich der Kontrolle und setzte seine Fahrt auf der BAB 7 fort. Die Flucht wurde mit teils 200 km/h vollführt. Etwa einen Kilometer vor der AS Neumünster-Nord platzte dem Pkw ein Reifen. Der Fahrer setzte seine Fahrt fortan auf drei Rädern mit starkem Funkenflug fort. An der AS Neumünster-Nord verließ er mit seinem Pkw die BAB. Die folgende Lichtzeichenanlage überfuhr er trotz Rotlichts mit ca. 70 km/h. Im Gewerbegebiet Neuenbrook blieb der Pkw stehen. Die beiden Insassen verließen den Pkw. Sie konnten aber, nach kurzer Flucht zu Fuß, durch die verfolgenden Polizeibeamten des 1. PR Neumünster eingeholt und angetroffen werden.

Es besteht der Verdacht, dass der 30-jährige deutsche Fahrer den Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führte. Eine Blutprobe wurde entnommen. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Durchführung eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Im Rahmen der Verfolgungsfahrt wurden keine Personen verletzt.

Verkehrsteilnehmer, die am 01.03.2026 zwischen 21:00 Uhr -21:25 Uhr die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden befuhren und die auffällige Fahrweise eines grauen Audis beobachtet haben bzw. selber konkret dadurch gefährdet wurden, werden gebeten sich beim PABR Mitte, FD BAB unter 04321-9452520 oder fdbab.neumuenster.pabr@polizei.landsh.de zu melden.

