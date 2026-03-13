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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizeieinsatz im Erfurter Stadtteil Marbach

Erfurt (ots)

Am Freitag, dem 13.03.2026, kam es im Erfurter Ortsteil Marbach zu einem größeren Polizeieinsatz. Auslöser war ein 35-Jähriger Mann, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und beabsichtigte, sich selbst zu verletzen. Unter der Hinzuziehung von Spezialkräften wurde die Person in der eigenen Wohnung festgestellt und in der Folge medizinischem Personal zugeführt. Der Betroffene wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, die Einsatzkräfte blieben alle unverletzt. Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Nord
Telefon: 0361 7840 0
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-nord@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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