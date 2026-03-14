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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach versuchten Einbrüchen

Erfurt (ots)

Seit Anfang März kam es im Bereich der Saarstraße in Erfurt in den frühen Morgenstunden vermehrt zu versuchten Einbrüchen in Wohnhäuser. An diversen Türen wurde jeweils entsprechender Sachschaden festgestellt. Ein Eindringen gelang jedoch stets nicht. Aus diesem Grund sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem unbekannten Täter machen können. Bei der Personenbeschreibung handelte es sich um folgende: männlich, etwa 25-35 Jahre, helle Haut, athletische Statur, rötlicher Vollbart. Bekleidet war der Täter mit einem hellen Kapuzenpullover, einer hellen Baseballkappe und hellen Hose. Zudem führte er einen hellen Rucksack mit dunklen Trägern mit sich. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Erfurt-Süd (Tel.: 0361/574323022) unter der Vorgangsnummer 0053457/2026 entgegen. (LW)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Inspektionsdienst Süd
Telefon: 0361 5743-23100
E-Mail: dgl.lpi.erfurt.id-sued@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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