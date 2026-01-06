POL-KR: POL-GE: Ein Verletzter nach Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Einsatzfahrzeuges der Polizei in Krefeld

Krefeld (ots) - Am Freitag (2. Januar 2026) entriss ein Unbekannter gegen 23:45 Uhr einem 38-Jährigen auf der Seidenstraße sein Pedelec, dass er gerade neben sich herschob. Anschließend flüchtete er damit in Richtung Philadelphiastraße. Kurz darauf konnten Polizeibeamte einen Mann mit dem entwendeten Pedelec aufgreifen. Bei dem 30-Jährigen handelte es sich jedoch nicht um den Täter. Der Krefelder soll das Pedelec ...

