LPI-EF: Brand in Kölleda

Erfurt (ots) - Am Samstagabend ereignete sich gegen 21:45 Uhr in der Hans-Sailer-Straße eine Brandstiftung, bei der fünf abgestellte Fahrzeuge sowie zwei Mehrfamilienhäuser in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Fahrzeuge brannten hierbei zum Teil vollständig aus und griffen auf zwei angrenzende Mehrfamilienhäuser über. Die alarmierte Berufsfeuerwehr Erfurt sowie die Freiwillige Feuerwehr Gispersleben führten mit insgesamt 22 Kameraden den Löschangriff durch und ...

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