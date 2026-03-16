Landespolizeiinspektion Erfurt
LPI-EF: Brand in Kölleda
Landkreis Sömmerda (ots)
Freitagnachmittag (13.03.2026) kamen Polizei und Feuerwehr gemeinsam im Landkreis Sömmerda zum Einsatz. Gegen 14:00 Uhr war in Kölleda, in der Battgendorfer Straße, ein Feuer ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten eine Garage und ein Anbau eines Einfamilienhauses in Brand. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (SO)
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