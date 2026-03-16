Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kriminalpolizei ermittelt zwei Tatverdächtige nach Brandstiftung in Erfurt

Erfurt (ots)

Die Erfurter Kriminalpolizei konnte gestern (15.03.2026) zwei Tatverdächtige nach einer Brandstiftung im Erfurter Norden ermitteln. Dabei handelte es sich um zwei 19-jährige Männer aus dem Raum Erfurt und Gera. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird derzeit ein Haftantrag geprüft. Hintergründe zur Tat, insbesondere auch zur Tatmotivation, sind u. a. Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Am Samstagabend (14.03.2026) wurden fünf Autos und zwei Wohngebäude infolge einer Brandstiftung in der Hans-Seiler-Straße in Erfurt beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 210.000 Euro geschätzt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. (SO)

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