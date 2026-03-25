POL-GG: Unfallflucht

Bischofsheim (ots) - Neben der Tat in der Nacht zum Dienstag (24.03.), gegen 4.30 Uhr, bei der Unbekannte von der Außenanlage eines Schnellrestaurants "Am Schindberg" altes Frittierfett entwendeten (wir haben berichtet), wurde der Polizei nun noch eine weitere, gleichgelagerte Straftat gemeldet, die sich in der gleichen Nacht ereignete. Bei einem mehrere hundert Meter ...

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