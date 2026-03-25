POL-GG: Unfallflucht
Ginsheim-Gustavsburg (ots)
Am Dienstag (24.03), gegen ca. 10:00 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer Baustelleneinrichtungen auf der B43 in Fahrtrichtung Gustavsburg, kurz vor der derzeit gesperrten Anschlussstelle A671. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/96660 entgegen.
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Telefon: 06144 - 96660
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