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Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Am Dienstag (24.03), gegen ca. 10:00 Uhr, beschädigte ein Verkehrsteilnehmer Baustelleneinrichtungen auf der B43 in Fahrtrichtung Gustavsburg, kurz vor der derzeit gesperrten Anschlussstelle A671. Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizeistation Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/96660 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Bischofsheim

Telefon: 06144 - 96660

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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