Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendiebstahl in der Sven-Hedin-Straße - eine Beschuldigte gestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.03.2026 gegen 19:13 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Sven-Hedin-Straße in Wilhelmshaven zu einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten zwei Beschuldigte den Markt mit drei leeren Taschen. Im Verkaufsraum nahmen sie mehrere Waren, darunter zehn Packungen Kaffeebohnen und acht Packungen Pistazien, aus den Regalen und verstauten diese in den mitgeführten Taschen. Anschließend versuchten sie, das Geschäft über den Eingangsbereich zu verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Eine der Beschuldigten konnte vor Ort gestellt werden. Die zweite Person flüchtete unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

