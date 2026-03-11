Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Büroräume einer Wohngruppe in der Bremer Straße

Wilhelmshaven (ots)

In der Zeit vom 06.03.2026, 20:00 Uhr, bis zum 10.03.2026, 09:00 Uhr kam es in der Bremer Straße in Wilhelmshaven zu einem Einbruch in die Büroräumlichkeiten einer Wohngruppe.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zutritt zu den Büroräumen der Einrichtung. Aus einem abgeschlossenen Büroschrank wurde eine untere vierstellige Summe Bargeld entwendet.

Die Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell