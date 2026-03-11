Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in der Schulstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.03.2026 gegen 20:20 Uhr kam es in einer Wohnung in der Schulstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit anschließender Straftat. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der 38-jährige Beschuldigte die Wohnungstür des 45-jährigen Opfers auf und schlug anschließend in der Wohnung auf dieses ein. Im weiteren Verlauf entwendete er das Mobiltelefon des Opfers. Auch beim Eintreffen der Polizeibeamten wirkte der Beschuldigte weiterhin auf das Opfer ein und entfernte sich erst nach deutlicher Ansprache. Ein anschließend ausgesprochener Platzverweis wurde durch den Beschuldigten missachtet, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Im Gewahrsam beleidigte er mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

