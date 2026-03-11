PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in der Schulstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 10.03.2026 gegen 20:20 Uhr kam es in einer Wohnung in der Schulstraße in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit anschließender Straftat. Nach bisherigen Erkenntnissen trat der 38-jährige Beschuldigte die Wohnungstür des 45-jährigen Opfers auf und schlug anschließend in der Wohnung auf dieses ein. Im weiteren Verlauf entwendete er das Mobiltelefon des Opfers. Auch beim Eintreffen der Polizeibeamten wirkte der Beschuldigte weiterhin auf das Opfer ein und entfernte sich erst nach deutlicher Ansprache. Ein anschließend ausgesprochener Platzverweis wurde durch den Beschuldigten missachtet, sodass er in Gewahrsam genommen wurde. Im Gewahrsam beleidigte er mehrfach die eingesetzten Polizeibeamten. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren