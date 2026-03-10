PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel

Zetel (ots)

Am 09.03.2026 gegen 15:35 Uhr kam es auf der L815 zwischen Neuenburg und Zetel zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Jever während der Fahrt mit einem Transporter infolge eines Niesanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 10:41

    POL-WHV: Mehrere Verkehrsverstöße im Bereich Varel und Zetel festgestellt

    Varel/Zetel (ots) - Am Nachmittag des 09.03.2026 wurden im Bereich Varel und Zetel mehrere Verkehrsverstöße festgestellt. Gegen 16:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Bohlenberger Straße in Zetel einen Pkw mit Kennzeichen aus dem Kreis Pinneberg. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrzeugführer aus Elmshorn nicht im Besitz der erforderlichen ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:33

    POL-WHV: Technischer Defekt verursacht Rauchentwicklung an Pkw

    Varel (ots) - Am 09.03.2026 gegen 11:09 Uhr kam es in der Emil-Heeder-Straße in Varel zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte die Fahrzeugführerin während der Fahrt einen Brandgeruch und steuerte daraufhin eine Werkstatt an. Kurz nach ihrer Ankunft begann es im Bereich unter dem Armaturenbrett zu qualmen. Nach Einschätzung der ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 10:12

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am 28.02.2026, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, kam es in der Flutstraße in Wilhelmshaven (Parkplatz Supermarkt Aldi) zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein brauner VW Polo vermutlich durch einen Zusammenstoß mit einem Einkaufswagen am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren