Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel
Zetel (ots)
Am 09.03.2026 gegen 15:35 Uhr kam es auf der L815 zwischen Neuenburg und Zetel zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen verlor ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Jever während der Fahrt mit einem Transporter infolge eines Niesanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.
Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug blieb stark beschädigt auf der Fahrbahn stehen.
