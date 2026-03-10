Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mehrere Verkehrsverstöße im Bereich Varel und Zetel festgestellt

Varel/Zetel (ots)

Am Nachmittag des 09.03.2026 wurden im Bereich Varel und Zetel mehrere Verkehrsverstöße festgestellt.

Gegen 16:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte in der Bohlenberger Straße in Zetel einen Pkw mit Kennzeichen aus dem Kreis Pinneberg. Dabei stellte sich heraus, dass der 33-jährige Fahrzeugführer aus Elmshorn nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereits gegen 14:40 Uhr wurde in der Mühlenstraße in Varel ein 44-jähriger Mann aus Varel auf einem E-Scooter kontrolliert. Für das Fahrzeug bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Rund 20 Minuten später wurde derselbe Mann erneut mit dem E-Scooter im öffentlichen Verkehrsraum angetroffen. Das Fahrzeug wurde daraufhin sichergestellt und ein weiteres Verfahren eingeleitet.

Gegen 16:00 Uhr fiel in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße in Varel ein weiterer E-Scooter auf, da dieser deutlich schneller als die zulässigen 20 km/h fuhr. Zum Führen eines solchen Fahrzeugs wäre eine entsprechende Fahrerlaubnis erforderlich gewesen, die der 39-jährige Fahrer aus Varel nicht vorweisen konnte. Zudem wurde bei ihm eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der E-Scooter sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Um 15:40 Uhr wurde in der Oldenburger Straße in Varel außerdem eine 15-jährige Fahrerin mit einem E-Scooter kontrolliert. Auch für dieses Fahrzeug bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass E-Scooter technisch grundsätzlich auf eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h begrenzt sind. Werden diese Begrenzungen manipuliert und höhere Geschwindigkeiten erreicht, kann für das Führen des Fahrzeugs eine Fahrerlaubnis erforderlich werden. In solchen Fällen wird regelmäßig ein Strafverfahren eingeleitet.

