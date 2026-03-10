PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Technischer Defekt verursacht Rauchentwicklung an Pkw

Varel (ots)

Am 09.03.2026 gegen 11:09 Uhr kam es in der Emil-Heeder-Straße in Varel zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte die Fahrzeugführerin während der Fahrt einen Brandgeruch und steuerte daraufhin eine Werkstatt an. Kurz nach ihrer Ankunft begann es im Bereich unter dem Armaturenbrett zu qualmen. Nach Einschätzung der Werkstatt war ein heiß gelaufener Lüfter ursächlich, wodurch Teile der Verkleidung in Brand geraten waren. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand ab. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug verblieb in der Werkstatt. Die Ursache wird als technischer Defekt eingeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 10:12

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am 28.02.2026, zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr, kam es in der Flutstraße in Wilhelmshaven (Parkplatz Supermarkt Aldi) zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein brauner VW Polo vermutlich durch einen Zusammenstoß mit einem Einkaufswagen am Heck linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet etwaige Zeugen, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:21

    POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

    Wilhelmshaven (ots) - Am 05.03.2026, zwischen 06.00 Uhr und 13.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Mühlenweg in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein schwarzer Mercedes vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken durch ein anderes Fahrzeug am Heck rechtsseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren