Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Technischer Defekt verursacht Rauchentwicklung an Pkw
Varel (ots)
Am 09.03.2026 gegen 11:09 Uhr kam es in der Emil-Heeder-Straße in Varel zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte die Fahrzeugführerin während der Fahrt einen Brandgeruch und steuerte daraufhin eine Werkstatt an. Kurz nach ihrer Ankunft begann es im Bereich unter dem Armaturenbrett zu qualmen. Nach Einschätzung der Werkstatt war ein heiß gelaufener Lüfter ursächlich, wodurch Teile der Verkleidung in Brand geraten waren. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand ab. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug verblieb in der Werkstatt. Die Ursache wird als technischer Defekt eingeordnet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell