Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Technischer Defekt verursacht Rauchentwicklung an Pkw

Varel (ots)

Am 09.03.2026 gegen 11:09 Uhr kam es in der Emil-Heeder-Straße in Varel zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei aufgrund einer Rauchentwicklung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte die Fahrzeugführerin während der Fahrt einen Brandgeruch und steuerte daraufhin eine Werkstatt an. Kurz nach ihrer Ankunft begann es im Bereich unter dem Armaturenbrett zu qualmen. Nach Einschätzung der Werkstatt war ein heiß gelaufener Lüfter ursächlich, wodurch Teile der Verkleidung in Brand geraten waren. Die Freiwillige Feuerwehr löschte den Brand ab. Personen wurden nicht verletzt. Das Fahrzeug verblieb in der Werkstatt. Die Ursache wird als technischer Defekt eingeordnet.

