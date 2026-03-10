PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Brand von Grünschnitt auf Grundstück in der Karl-Nieraad-Straße

  • Bild-Infos
  • Download

Varel (ots)

Am frühen Morgen des 10.03.2026 geriet auf einem Grundstück in der Karl-Nieraad-Straße in Varel aus bislang unbekannter Ursache eine größere Ansammlung von Grünschnitt aus Baumpflegearbeiten in Brand.

Das Feuer breitete sich auf der abgelagerten Grünabfallfläche aus und konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Varel gelöscht werden.

Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Personen wurden nicht verletzt.

Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

