Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Brand von Grünschnitt auf Grundstück in der Karl-Nieraad-Straße
Varel (ots)
Am frühen Morgen des 10.03.2026 geriet auf einem Grundstück in der Karl-Nieraad-Straße in Varel aus bislang unbekannter Ursache eine größere Ansammlung von Grünschnitt aus Baumpflegearbeiten in Brand.
Das Feuer breitete sich auf der abgelagerten Grünabfallfläche aus und konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Varel gelöscht werden.
Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit. Personen wurden nicht verletzt.
Angaben zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an.
