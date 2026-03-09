Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung nach Streit auf Geburtstagsfeier
Wilhelmshaven (ots)
Am 08.03.2026 gegen 04:45 Uhr kam es in einer Scheune in der Langewerther Landstraße in Wilhelmshaven zu einer Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen randalierte ein Beschuldigter im Verlauf einer Geburtstagsfeier. Im weiteren Verlauf schlug er dem Opfer dreimal mit der Faust ins Gesicht und entfernte sich anschließend mit einem Pkw von der Örtlichkeit. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.
