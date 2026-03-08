PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 06.03.2026 - 08.03.2026

Wilhelmshaven (ots)

Samstag, 07.03.2026

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven - In der Peterstraße wird ein 24-jähriger Autofahrer am 07.03.2026, um 19.00 Uhr, durch eine Funkstreife der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Überprüfung stellt sich heraus, dass der 24-jährige überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den jungen Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Samstag, 07.03.2026

Kundgebungsgeschehen in der PI WHV/FRI - Hooksiel | Außenhafen

Wilhelmshaven- Am Samstag in der Zeit von 10.30 Uhr - 12.30 Uhr fand eine angemeldete ortsfeste Versammlung im Bereich des Außenhafens in Hooksiel statt. In Form einer stationären Versammlung wurde die Demonstration unter dem Motto "Stoppt den LNG-Wahn und die fossile Ausbeutung" friedlich und störungsfrei unter Teilnahme von etwa 70 Personen durchgeführt.

Sonntag, 08.03.2026

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven- In der Nacht zu Sonntag, um 01.50 Uhr, wird ein Autofahrer in der Paulstraße in Wilhelmshaven durch die Polizei angehalten. Die Kontrolle des 30-jährigen Wilhelmshavener Autofahrers ergibt, dass diesem die Fahrerlaubnis seit Mitte Februar rechtskräftig entzogen worden ist. Bei der Polizei Wilhelmshaven wird nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Wilhelmshavener geführt. Nach Untersagung der Weiterfahrt wird der 30-jährige nach Hause entlassen.

Samstag bis Sonntag, 06.03.-08.03.2026

Festgestellte Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Wilhelmshaven- Am Wochenende wurden mehrere E-Scooterfahrer im Stadtgebiet Wilhelmshavens festgestellt, die mit ihren Fahrzeugen ohne gültige Pflichtversicherung unterwegs waren. Teils waren gar keine oder bereits abgelaufene Versicherungskennzeichen an den E-Scootern angebracht. An dieser Stelle ergeht der Hinweis der Polizei, dass regelmäßig zum 01. März eines jeden Jahres die Versicherungskennzeichen erneuert werden müssen. Die Inbetriebsetzung derart versicherungspflichtiger Fahrzeuge ohne gültige Versicherungskennzeichen, stellt regelmäßig strafbewährtes Verhalten im Sinne des Pflichtversicherungsgesetzes dar.

Sonntag, 08.03.2026

Brandgeschehen

Wilhelmshaven - Am Samstagmorgen, gegen 00.25 Uhr, wird der Wilhelmshavener Polizei ein Brand in der Marienburger Straße in Wilhelmshaven gemeldet. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass Papierabfallcontainer aus bislang nicht bekannter Ursache in Brand geraten sind. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Bei dem Brand ist niemand verletzt worden. Ein neben den Abfalltonnen abgestellter Pkw wurde bei dem Brand beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Tatgeschehen unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:36

    POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in der Straße Südenburg

    Wilhelmshaven (ots) - Am 05.03.2026 gegen 13:45 Uhr kam es in der Straße Südenburg in Zetel zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Nach bisherigen Erkenntnissen berührten sich die Fahrzeuge einer 36-jährigen Fahrzeugführerin aus Zetel und eines 61-jährigen Fahrzeugführers, ebenfalls aus Zetel. Der 61-Jährige setzte seine Fahrt anschließend fort. Die ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:27

    POL-WHV: Trunkenheitsfahrt mit Betonmischer in der Straße Zum Voslapper Leuchtturm

    Wilhelmshaven (ots) - Am 05.03.2026 gegen 14:15 Uhr wurde in der Straße Zum Voslapper Leuchtturm in Wilhelmshaven ein Fahrzeugführer kontrolliert. Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Beschuldigte einen Betonmischer im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 10:17

    POL-WHV: Gemeinsamer Ladendiebstahl durch Kinder in der Innenstadt

    Wilhelmshaven (ots) - Am 05.03.2026 gegen 16:59 Uhr wurde in der Innenstadt von Wilhelmshaven ein Ladendiebstahl festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei tatverdächtige Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren in insgesamt acht verschiedenen Geschäften Waren im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Die weiteren Maßnahmen wurden eingeleitet. Die Ermittlungen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren