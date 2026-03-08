Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung PI Wilhelmshaven 06.03.2026 - 08.03.2026

Wilhelmshaven (ots)

Samstag, 07.03.2026

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven - In der Peterstraße wird ein 24-jähriger Autofahrer am 07.03.2026, um 19.00 Uhr, durch eine Funkstreife der Polizei angehalten und kontrolliert. Während der Überprüfung stellt sich heraus, dass der 24-jährige überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den jungen Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Samstag, 07.03.2026

Kundgebungsgeschehen in der PI WHV/FRI - Hooksiel | Außenhafen

Wilhelmshaven- Am Samstag in der Zeit von 10.30 Uhr - 12.30 Uhr fand eine angemeldete ortsfeste Versammlung im Bereich des Außenhafens in Hooksiel statt. In Form einer stationären Versammlung wurde die Demonstration unter dem Motto "Stoppt den LNG-Wahn und die fossile Ausbeutung" friedlich und störungsfrei unter Teilnahme von etwa 70 Personen durchgeführt.

Sonntag, 08.03.2026

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wilhelmshaven- In der Nacht zu Sonntag, um 01.50 Uhr, wird ein Autofahrer in der Paulstraße in Wilhelmshaven durch die Polizei angehalten. Die Kontrolle des 30-jährigen Wilhelmshavener Autofahrers ergibt, dass diesem die Fahrerlaubnis seit Mitte Februar rechtskräftig entzogen worden ist. Bei der Polizei Wilhelmshaven wird nun ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Wilhelmshavener geführt. Nach Untersagung der Weiterfahrt wird der 30-jährige nach Hause entlassen.

Samstag bis Sonntag, 06.03.-08.03.2026

Festgestellte Verstöße nach dem Pflichtversicherungsgesetz

Wilhelmshaven- Am Wochenende wurden mehrere E-Scooterfahrer im Stadtgebiet Wilhelmshavens festgestellt, die mit ihren Fahrzeugen ohne gültige Pflichtversicherung unterwegs waren. Teils waren gar keine oder bereits abgelaufene Versicherungskennzeichen an den E-Scootern angebracht. An dieser Stelle ergeht der Hinweis der Polizei, dass regelmäßig zum 01. März eines jeden Jahres die Versicherungskennzeichen erneuert werden müssen. Die Inbetriebsetzung derart versicherungspflichtiger Fahrzeuge ohne gültige Versicherungskennzeichen, stellt regelmäßig strafbewährtes Verhalten im Sinne des Pflichtversicherungsgesetzes dar.

Sonntag, 08.03.2026

Brandgeschehen

Wilhelmshaven - Am Samstagmorgen, gegen 00.25 Uhr, wird der Wilhelmshavener Polizei ein Brand in der Marienburger Straße in Wilhelmshaven gemeldet. Durch die eingesetzte Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass Papierabfallcontainer aus bislang nicht bekannter Ursache in Brand geraten sind. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Bei dem Brand ist niemand verletzt worden. Ein neben den Abfalltonnen abgestellter Pkw wurde bei dem Brand beschädigt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Tatgeschehen unter der Rufnummer 04421-9420 an die Polizei Wilhelmshaven.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell