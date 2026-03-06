Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Gemeinsamer Ladendiebstahl durch Kinder in der Innenstadt
Wilhelmshaven (ots)
Am 05.03.2026 gegen 16:59 Uhr wurde in der Innenstadt von Wilhelmshaven ein Ladendiebstahl festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten zwei tatverdächtige Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren in insgesamt acht verschiedenen Geschäften Waren im Gesamtwert von etwa 600 Euro. Die weiteren Maßnahmen wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.
