POL-WHV: Gemeinsamer Ladendiebstahl durch Kinder in der Innenstadt

Zetel (ots) - Am 03.03.2026 gegen 10:30 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Neuenburger Straße in Zetel zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Geschädigten während des Einkaufs die Geldbörse aus der im Einkaufswagen befindlichen Tasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich etwa 60 Euro Bargeld, eine EC-Karte, ein Führerschein ...

