Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Beleidigung gegenüber Polizeibeamten bei Verkehrskontrolle

Wilhelmshaven (ots)

Am 04.03.2026 gegen 15:00 Uhr kam es in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven, in Höhe der Hausnummer 63, zu einer Beleidigung im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 31-jähriger Fahrzeugführer aufgrund eines Gurtverstoßes kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle beleidigte der Beschuldigte den kontrollierenden Beamten und zeigte sich insgesamt äußerst respektlos gegenüber den eingesetzten Polizeikräften. Ein Strafverfahren wegen Beleidigung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell