Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Neue Versicherungskennzeichen seit dem 1. März 2026

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Seit dem 1.3.2026 trifft die Polizei vermehrt Fahrzeuge mit grünem Versicherungskennzeichen an. Die grünen Versicherungskennzeichen sind seit dem 1. März 2026 ungültig. Die neuen Kennzeichen haben die Farbe Schwarz. Sie sind als Blechschild oder Klebefolie bei den Kfz-Versicherungen erhältlich.

Aufgepasst: Wer weiterhin mit den alten Kennzeichen unterwegs ist, fährt ohne Versicherungsschutz! Der Fahrer und Halter macht sich damit strafbar. Das bedeutet, er kann mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr rechnen und muss im Falle eines Unfalls für den Schaden aufkommen.

Versicherungskennzeichen sind verpflichtend für Elektrokleinstfahrzeuge wie E-Scooter, S-Pedelecs oder einige Krankenfahrstühle und zulassungsfreie, motorisierte Kleinkrafträder mit einem Hubraum von bis zu 50 cm³ mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h (in Ausnahmefällen 60 km/h), wie Roller und Mopeds.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

