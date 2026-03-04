PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Geldbörse in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am 03.03.2026 zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in der Straße Alte Bahnlinie in Bockhorn zu einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dem Geschädigten während des Einkaufs eine schwarze Geldbörse entwendet. In der Geldbörse befanden sich etwa 100 Euro Bargeld, eine EC-Karte der Volksbank, ein Führerschein sowie ein Ausweis einer Krankenkasse. Im Anschluss wurde mit der entwendeten EC-Karte am SB-Terminal einer Bankfiliale in Neuenburg dreimal versucht, jeweils 1.000 Euro abzuheben. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

