Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht im Mühlenweg - zwei Jugendliche verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am 27.02.2026 gegen 13:19 Uhr kam es im Mühlenweg in Höhe des Neuen Gymnasiums in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein weißer BMW im Bereich der Schule auf der Fahrbahn, offenbar um jemanden aufzunehmen. Als ein dahinter fahrendes Leichtkraftrad zum Überholen ansetzte, fuhr der BMW plötzlich und ohne Betätigung des Fahrtrichtungsanzeigers an. Der Fahrer des Leichtkraftrades versuchte daraufhin, wieder auf die ursprüngliche Fahrspur einzuscheren, stürzte jedoch gemeinsam mit seinem Sozius. Beide Jugendlichen erlitten nicht unerhebliche Verletzungen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen dauern an.

