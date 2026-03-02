Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Klinkerpflaster auf dem Sielweg - Zeugen gesucht

Bockhorn (ots)

In der Nacht auf den 01.03.2026 wurden auf dem Sielweg, dem Verbindungsweg zwischen Steinhausen und Ellenserdammersiel, insgesamt etwa 12 Quadratmeter Klinkerpflaster entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Pflaster über die gesamte Fahrbahnbreite auf einer Länge von etwa vier Metern aufgenommen und abtransportiert. Aufgrund der Menge des Materials ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein Fahrzeug mit Anhänger genutzt wurde.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bockhorn unter der Telefonnummer 04453 978620 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell