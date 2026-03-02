PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ergänzung zur Gefährdung des Straßenverkehrs vom 21.02.2026 - Geschädigte gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 21.02.2026 zur Gefährdung des Straßenverkehrs in der Oldenburger Straße (B 210) im Bereich der Kreuzung zur Kurt-Schumacher-Straße in Wilhelmshaven bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Vorfall zwei Fußgängerinnen gefährdet, die beabsichtigten, die Fahrbahn bei Grünlicht ordnungsgemäß zu überqueren. Bislang haben sich die beiden Geschädigten nicht bei der Polizei gemeldet.

Die beiden betroffenen Fußgängerinnen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 10:16

    POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Jever für das Wochenende 27.02-01.03.2026

    Jever (ots) - Wangerland Bedrohung und Körperverletzung in Hohenkirchen Am 28.02.2026, gegen 22:50 Uhr, kam es im Bereich der Helmsteder Straße in Hohenkirchen zu einer Bedrohung und einer Körperverletzung. Zur genannten Zeit trafen ein Duo (ein 14-Jähriger und ein 16-Jähriger) und ein 41-Jähriger aufeinander. Im weiteren Verlauf seien die Jugendlichen von einer ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 09:36

    POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 27.02.-01.03.2026

    Varel (ots) - Varel - Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagvormittag wird von einem Pkw in der Beethovenstraße ein Kennzeichenpaar mit der Kreiskennung LDK- entwendet. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen zur Sache gemacht haben, wenden sich bitte an die Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230. Zetel - Im Verlaufe des 27.02.2026 wird in der ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 08:03

    POL-WHV: Brand in einem Kinderzimmer, 6-jähriges Mädchen durch Feuerwehr gerettet

    Wilhelmshaven (ots) - Am Freitagabend, um 20:11 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in der Marienstraße in Wilhelmshaven gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Funkstreife war die Berufsfeuerwehr bereits vor Ort. Es handelte sich um ein dortiges Mehrfamilienhaus, brandbetroffen war eine im Erdgeschoß gelegene Wohnung. Die Feuerwehr teilte mit, dass aus einer Wohnung im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren