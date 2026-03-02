Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ergänzung zur Gefährdung des Straßenverkehrs vom 21.02.2026 - Geschädigte gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemitteilung vom 21.02.2026 zur Gefährdung des Straßenverkehrs in der Oldenburger Straße (B 210) im Bereich der Kreuzung zur Kurt-Schumacher-Straße in Wilhelmshaven bittet die Polizei um weitere Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bei dem Vorfall zwei Fußgängerinnen gefährdet, die beabsichtigten, die Fahrbahn bei Grünlicht ordnungsgemäß zu überqueren. Bislang haben sich die beiden Geschädigten nicht bei der Polizei gemeldet.

Die beiden betroffenen Fußgängerinnen werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Telefonnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell